Рок легендите FOREIGNER обявиха официално юбилейния си концерт у нас, с който ще зарадват родните фенове на 9 май в Арена Армеец.



Софийската дата за разтърсващото шоу, част от световното турне на култовата формация по повод 40 години на сцена, е публикувана в официалния сайт на музикантите, както и в профила им в социалните мрежи - http://www.foreigneronline.com/tour?pg=2.



Огромен е интересът към паметния концерт на FOREIGNER, по време на който българските фенове ще чуят всички вечни класики на любимата си група – “Feels Like The First Time”, “Urgent”, “Waiting For A Girl Like You”, “I Want To Know What Love Is”. Легендарните музиканти ще изненадат и с две напълно нови парчета, част от двойното CD “40”, включващо най-големите хитове на рок класиците.



Грандизният концерт на FOREIGNER е на 9 май от 20:30 часа в Арена Армеец София. са на цени от 30 лв. до 80 лв. и могат да бъдат закупени от мрежата на Eventim в цялата страна и online. VIP пакети за събитието можете да закупите от bileti365.com. Организатор e Moko Solution.