Фотограф на Формула 1 снима клипа на SOUTH LEGEND

От Силистар до дълбоките пазви на тайнствената Странджа, от дивите плажове Липите и Листи, през устието на р. Велека и рибарските потайности на Ахтопол – божествената красота на южното ни Черноморие е събрана в 3:30 минути, за да се превърне в лицето на една от емблематичните песни на Лято 2020, етно хаус хита SOUTH LEGEND на Fabrizio Parisi, The Editor и певицата DIA.

Официалната премира на видеото на SOUTH LEGEND (днес, 24 юли) идва след месец, в който парчето стана постоянно присъствие в топ 50 на Shazam, влезе в ефира на едни от най-големите радиостанции не само у нас, а и във всички черноморски държави, Гърция, Турция, Мароко, Египет, Сърбия, Италия, Германия и др., и достойно се нарежда в топ 20 на най-слушаните песни в България.

По традиция продуцентският тандем Fabrizio Parisi и The Editor не залагат нито на обичайни вокали, нито на обикновени режисьори. Случаят на прави изключение. В режисьорския стол за клипа на SOUTH LEGEND сяда Любомир Асенов – един от най-утвърдените родни спортни фотографи, единственият българин с акредитация да снима Формула 1, основател на фотоагенция Lap.bg, официален партньор на тенис турнирите ATP в България, авантюрист и меломан по природа. Зад камерата е неговият колега - операторът Николай Глушков, а монтажът на видеото е дело на Асен Соколов.

„Снимките отнеха около два месеца и бих казал, че пандемията роди този проект“, разказва режисьорът, който само в няколко минути пренася зрителите на дълъг тур през най-красивите и непознати кътчета на юг от Лозенец. Вековни църкви, девствени плажове, меките приласкаващи планински гънки, старите рибарски лодки, всичко носи духа на тази част от България. Красив водач в този тур е танцьорката Мария Димитрова, солист в ансамбъл Странджа.

SOUTH LEGEND вече прикова ушите на над 1 МИЛИОН души във Facebook за месец и звучи като официален саундтрак на летния сезон на община Царево. Познавайки почерка на Fabrizio, The Editor и DIA от първото им общо парче #yoursake, както и усета за хитово звучене на двамата продуценти (Sunbeams, Aurora, I Can Survive, Let It Play), именно община Царево им отправя покана да напишат песен, вдъхновена от южното Черноморие. Така SOUTH LEGEND не само придобива финалните си очертания, а намира и най-подходящото си място – там, при първоизточника на вдъхновение.

Въпреки автентичното звучене – текстът и мелодичната линия на SOUTH LEGEND са написани през 2020 г. и са дело на 22-годишната DIA, а музиката е на Fabrizio Parisi и The Editor.

https://www.youtube.com/watch?v=y_kQNZbDC2E&feature=emb_logo