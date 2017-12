Малко след края на концерта си на 17.12. в зала „Универсиада“, „ лошите момчета“ от FUN LOVIN CRIMINALS ще сменят сценичното си място и ще застанат зад диджейския пулт в любима рок локация за столичани.



Малко след като слязат от сцената, вместо да си хапнат или почиват по хотелските стаи, неуморимите музиканти ще продължат с шоуто си чрез афтър парти, но само като диджеи, зад пулта на рок бар Rock IT. Момчетата са подготвили интересен и изненадващ сет.

След 8 години прекъсване, Fun Lovin Criminals се завръщат отново у нас, като са ни подготвили един микс от фънк, хип-хоп, реге, блус, и разбира се незабравимите им хитове: Scooby Snacks,King of New York, I Can’t Get With That и др.

Преди дни бандата избра една от най-актуалните рок групи у нас - DER HUNDS да подгрява концерта им на 17 декември в зала „Универсиада“.

Партито в Rock IT е с начален час 23:00 ч. Вход: 10 лв. Билети за афтър партито могат да се намерят в деня, на място, или в мрежата на eventim от този момент!