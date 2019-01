Галена в очакване на победа за “Песен на годината“ от The 1 Lifestyle Awards

Гласуването за The 1 Lifestyle Awards е в разгара си. Седмица след като бяха обявени номинациите за тазгодишното издание на The 1 Lifestyle Awards, вече хиляди са дали своя онлайн вот за фаворитите си. В някои от категориите има изразени лидери, които водят убедително пред конкуренцията. Гласуването ще продължи до 00:00 часа на 14 януари на сайта the1.bg, а награждаването ще бъде на 15 януари на официална церемония в В The 1 Exclusive. Музикалните номинации са разделени на БГ музика и поп-фолк, като и в двете има „Песен на годината“, „Видеоклип на годината“, „Музикална колаборация“ и „Идол на годината“.



В поп-фолка Галена присъства с две от най-успешните си парчета „ДайМиЛюбов“ и „Шефката“, която е в дует с изпълнителя Тони Стораро. Останалите номинации са разделени между парчетата на останалите й колеги „Да гори в любов“ на Преслава, „112“ на Галин, „Много съм добра“ на Деси Слава, „По такива си падам“ на Емилия и Емрах, „Любов ли е“ на Алисия и Константин и др.

Сред останалите изпълнители, които са номинирани присъстват имената на Тита, Михаела Филева, Наско Колев, както и хитовите песни на 2018 г., като „Няма такава жена“ на 100 Кила, „Над закона“ на Гери-Никол, „Гледай как се прави“ на Криско и Слави Трифонов, „Суперпалав“ на Папи Ханс, „Чужди усмивки“ на Тото и др.

В категория мода за титлите „Инфлуенсър“ и „Най-стилна личност на годината“ в битка влизат красавиците Биляна Йотовска, Бориса Тютюнджиева, Златка Димитрова, Зейнеб Маджурова, Жасмина от „Сделка или не“, фолк певиците Алисия, Мария и Цветелина Янева.



За „Най-екстравагантна личност на годината“ присъстват имената на Иван Динев-Устата и Валентин Кулагин.

За „Свестка двойка на годината“ се борят Гала и Стефан, Дани Петканов и Алекс Богданска, Джино Бианкалана и Кристиана Канева, Емилия и Жорж Башур и Златка Райкова и Благой Георгиев. В надпревара за „Майка на годината“ влизат цели три синоптички: Гергана Малкоданска, Деси Банова и Никол Станкулова, но няма да им е лесно, защото другите претендентки за титлата са певицата Мария Илиева и актрисата Ралица Паскалева.

В категория медии има номинации за „Лайфстайл предаване на годината“, „Водещ/а на годината“ и „Любима риалити звезда на България“.