Гамбино с най-много "Грами", но ги бойкотира

През 2018 година, червеният килим на наградите „Грами“ беше белязан с бели рози, които звездите носеха в знак на подкрепа на равенството между половете. Тази година дамите са по-добре представени сред номинираните изпълнителите за най-голямото събитие в света на музиката. Водещата на церемонията също е жена – носителката на 15 награди „Грами“ Алиша Кийс.



Чайлдиш Гамбино е големият победител от тазгодишната церемония по връчване на наградите "Грами". Той получи четири статуетки за песента си “This is America” сред които и най-престижнитe – за Песен на годината, Запис на годината, най-добро музикално видео, за Най-добра рап вокална колаборация. „This is America” – Песен със силно послание срещу оръжието и расизма.

Политически-заредената, но и социална композиция се пребори с Дрейк, Кендрик Ламар и Лейди Гага. Рапърът, чието рожденно име е Доналд Глоувър, не дойде на церемонията, а организаторите обясниха, че е отказал поканата да пее на събитието.



Кънтри звездата от Тексас Кейси Мъсгрейв получи "Грами" за "Албум на годината, след като третият й студиен албум успя да победи Дрейк и Кендрик Ламар. Мъсгрейв също получи общо 4 статуетки – за Най-добро кънтри солово изпълнение, Най-добра кънтри песен и Най-добър кънтри албум.







Лейди Гага взе три „Грами“-та. Хитовата песен “Shallow” от филма „Роди се звезда“ беше отличена с две статуетки, а певицата получи и трета в категорията „Най-добър поп соло изпълнител“ за песента “Joanne (Where Do You Think You’re Goin’?)”.

Ариана Гранде взе първото "Грами" в кариерата си. Тя беше отличена за Най-добър поп вокален албум за четвъртия си студиен албум "Sweetener, като успя да се пребори със сочената за фаворит Тейлър Суифт. Гранде получи наградата след като досега шест пъти е била номинирана за нея. Звездата обаче отсъстваше от залата, тъй като само няколко дни преди събитието тя обвини продуцента на церемонията в "лъжа" за решението си да не пее на най-голямата музикална нощ.





"Знам, че не съм там тази вечер (вярвайте ми, аз се опитах и все още наистина исках да се беше случило) и знам, че казах, че се опитвам да не влагам твърде много в тези неща ... но (...) това е диво и красиво. Благодаря ви много" – написа тя в Туитър.



Наградата за Най-добър кънтри-албум отиде при Кейси Мъсгрейв за “Golden Hour”, а статуетката за Най-добра рап песен получи Дрейк за “God’s Plan”. Въпреки че колегите му Кендрик Ламар и Джей Зи не дойдоха на церемонията, канадецът Дрейк се качи на сцената, за да си получи отличието.





Английската певица и автор на песни Дуа Липа получи награда „Грами“ за Най-добър нов изпълнител. Моделът от косоварски произход се пребори с конкуренцията на Джорджа Смит, авторката на песни Биби Рекса и енигматичната R&B изпълнителка H.E.R. Липа стана известна през 2016 година с първия си глобален хит „Hotter than Hell”, последван от “Blow Your Mind”, който влезе в американския Billboadr Hot 100.

Бившата първа дама на САЩ Мишел Обама изненадващо се появи на сцената при откриването на церемонията по връчването на наградите „Грами“, за да предаде послание за силата на жените. Заедно с нея бяха суперзвездите Лейди Гага, Дженифър Лопес, водещата на церемонията Алиша Кийс и актрисата Джейда Пинкет-Смит. "Музиката ни показва, че всичко е от значение - всяка история във всеки глас, всяка нота във всяка песен", казва бившата първа дама, която изглеждаше блестящо с пуловер с панталони в стила на 70-те години. Така ли е, дами? - възкликна тя на фона на бурните аплодисменти. Звукозаписната академията, която организира събитието, се сблъска с критики за това, че не е възприела многообразието в своите редици заради отношението към жените на церемонията миналата година.

Ето и основните наградени с "Грами":



Албум на годината – “Golden Hour” - Кейси Мъсгрейв



Запис на годината – „This is America” - Чайлдиш Гамбино



Песен на годината - „This is America” – Чайлдиш Гамбино



Най-добро музикално видео - „This is America” – Чайлдиш Гамбино



Най-добър музикален филм – „Куинси“



Най-добър нов изпълнител – Дуа Липа



Най-добър традиционен поп вокален албум My Way – Уили Нелсън



Най-добър поп вокален албум - Sweetener – Ариана Гранде



Най-добър поп соло изпълнител “Joanne (Where Do You Think You’re Goin’?)” – Лейди Гага



Най-добър рап албум – “Invasion of Privacy” – Cardy B



Най-добра рап вокална колаборация - „This is America” - Чайлдиш Гамбино



Най-добър R&B албум – „H.E.R“ – H.E.R



Най-добра рап песен – „God’s Plan“ – Дрейк



Най-добър рап изпълнител – „King's Dead“ - Kendrick Lamar, Jay Rock, Future & James Blake и „Bubblin“ - Anderson Paak





Най-добра рок песен – „Masseduction“ – Сейнт Винсент



Най-добър рок албум – „From the Fires“ – Грета ван Флийт



Най-добър рок изпълнител – „When Bad Does Good“ – Крис Корнел



Най-добър алтернатив албум - „Colors“ -- Бек



Най-добър албум с Уърлд мюзик - „Freedom“ -- Soweto Gospel Choir



Най-добър електронен денс албум - „Woman Worldwide“ – Джъстис



Най-добро метъл изпълнение – „Electric Messiah“ – High on Fire



Най-добър кънтри албум – „Golden Hour“ – Кейси Мъсгрейв



Най-добър дует или група – „Shallow“ – Лейди Гага и Брадли Купър