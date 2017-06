Шест месеца след премиерата на "Готина и луда" Гери-Никол прави опит да превземе и международните музикални класации с английската версия на хита си – One of a Kind.



Песента е четвърти сингъл на младата изпълнителка след "Ела и си вземи", в който си партнира с тогавашния си продуцент Криско, "Момиче като мен", I'm The Queen и "Готина и луда".



Всички проекти на Гери-Никол досега са предизвиквали бурни скандали, въпреки които обаче клиповете ù трупат милиони гледания в сайтовете за видео споделяние. Най-сериозният от тях бе свързан с искането на Държавната агенция за закрила на детето СЕМ да спре излъчването на "Момиче като мен" заради "неподходящото му съдържание".



Гери-Никол, която тази година завърши по бляскав начин частна езикова гимназия във Варна, стана популярна след участието си в третия сезон на музикалното реалити шоу X Factor. Тогава тя не успя да се пребори за самостоятелно участие във формата и беше включена в момичешката група Sweet 16.