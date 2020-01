Гери-Никол и Дани Илиев потвърдиха връзката си

ММА боецът ни и боксьор Даниел Илиев потвърди връзката си с поп певицата Гери-Никол. Това се случи преди броени минути в социалната мрежа. Мачото публикува за първи път обща снимка с яката дупара. Кадърът е от почивката им в Тайланд, за която се заговори по-рано, но се гадаеше дали двамата са заедно в действителност или просто е съвпадение ваканцията им на едно и също място.

Ето и горещият кадър, който влюбените предоставиха на феновете си. Двамата гъзареят с бутилка Моет, която споделиха сред екзотиката на Тайланд. Самата Гери също публикува снимката и написа: "Happy Chinese New Year Love & Happiness to everybody".

"Най-накрая да качите една снимка заедно", радостно приветстваха официалното им афиширане на връзката фенове на спортиста, видя HotNews. За по-малко от час кадърът събра над 5000 лайка.

Илиев нашумя в жълтите хроники преди две години, когато се случи инцидент, в който той беше главно действащо лице, а мястото беше снимачната площадка на сериала "София ден и нощ". Тогава ММА боецът нападна екипът на продукцията от ревност, тъй като тогавашното му гадже - младата актриса Александрина Янкова, имаше любовни сцени. Чаровникът издивя от ревност и почна да раздава тупалки наред, припомнят злите езици.