Поп певицата Гери-Никол, която миналата вечер дебютира на сцената на "Като две капки вода", превъплащавайки се в образа на Лейди Гага, не се сдържа от нападките на Фънки и го нагруби преди да е чула критиката му. Тя дори си позволи да го "почерпи" с мръсни пържоли с кръв...

Най-напред обаче продуцентът на шоуто Магърдич Халваджиян, който е и част от журито на "Капките", поощри изпълнителката с "яката дупара". "Абсолютно едно към едно ми прозвуча! Просто не ти стигна въздуха, но аз съм сигурен, че и на Лейди Гага не би й, при тази динамика в танците", обясни арменецът и й припомни участието в друг формат - X-Factor. "Ти винаги си си вярвала много. Преди години, когато участва в X-Factor ти казах, дано това самочувствие не ти изиграе лоша шега. Ти обаче успя въпреки него. Важното е човек да си вярва", допълни Маги.

След тази градивна критика дойде и ред на Фънки да изкаже своето впечатление от участието на Гери-Никол, като се очакваше да я захапе в неговия типичен стил. "Факт е, че не ти стигаше дъха и леко грубичко беше кантото. Но това е началото, ти си много развълнувана", отсече с ирония пълничкият музикант. В този момент обаче Гери направо го съсече: "Грубичко е - да, аз смятам, че Гага трябва да е груба, не да яде мръсни пържоли с кръв. Но няма проблем следващият път ще ям само протеини, без никакви въглехидрати."

След неочакваната засечка от младата изпълнителка, Халваджиян и Рачков започнаха да се смеят неистово, а Фънки побърза да се доизкаже, уж не разбрал какво е изстреляла участничката. "...Но знаете ли, аз я познавам лично, така че оставете ми аз да преценя. Тя е изключителен музикант, невероятна пианистка... Така че не гледайте само с очите, гледайте и с ушите", попари я Фънки в типично свой стил. За капак той и даде най-ниският брой точки при гласуването - само 3. Гери получи същият брой точки и от Хилда Казасиян, а Магърдич я поощри с 6 т.

Учудващо на първия концерт от новия сезон на "Като две капки вода" Фънки се изказа супер ласкателно за представителите на попфолка Константин и Софи Маринова. Коцето, който и спечели първия лайв на новите "Капки", влезе в образа на Наско от "Б.Т.Р", изпълнявайки "Спасение". Колежката му пък се нареди на второ място с превъплащението си в Селин Дион. Въпреки трудностите с английският език, тя се представи на ниво в изпълнението си на My Heart Will Go On. Най-нисък резултат в "Капките", учудващо регистрира естрадното гърло Маргарита Хранова. Пред нея се оказаха дори плеймейтката Златка Райкова и Боби Турбото.