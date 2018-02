Публична подигравка спретна Гери-Никол в един от Инстаграм профилите си, чрез която обиди човека, който вложи доста от уменията си, за да ѝ даде бърз начален тласък в кариерата ѝ.



Русокоската публикува видео в социалната мрежа от свое участие, на което не ѝ стига въздуха да пее и разчита на плейбека. В клипчето тя изпълнява песента ѝ от Криско "Ела и си вземи". До тук нищо скандално, нo кадрите са придружени от коментара на певицата „No Need of @KriskoBeats to slay bitch” – „Нямам нужда от Криско, за да убия кучката“, в чийто статус е тагнала хитмейкъра, за да е сигурна, че той ще го види.

Лятото Гери и Криско хвърлиха прах в очите на медиите, твърдейки, че няма лоши чувства между тях. На една от пресконференциите за лятно турне, в което и двамата взеха участие, дори се пошегуваха, че тя чака дете от него и седнаха един до друг на срещата с журналистите.

Всички в гилдията са наясно обаче, че двамата са се изпокарали жестоко и след скарването им, те не са се връщали отново към приятелски и колегиални отношения, пише HotArena.net