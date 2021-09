Голата Андреа съобщи за нова любов

Фолк певицата Андреа е на нова любовна вълна, стана ясно от една от последните й публикации в Инстаграм. Блондинката обяви това с поредната си гола снимка, на която бюста й прикриват единствено няколко стръка рози. Намигването за новопоявил се мъж в живота й е не само заради букета, който държи.

Посланието на английски е доста обаятелно.

Cross my heart, hope to die

To my lover, I'd never lie

He said "be true, " I swear I'll try

In the end, it's him and I

He's out his head, I'm out my mind

We got that love, the crazy kind

I am his, and he is mine

In the end, it's him and I, him and I"

И въпреки, че звучи като фрагмент от песен, изповедта на Андреа вероятно е отправена към актуалната й половинка. След дългогодишният роман с Кубрат Пулев превърнал се в агония за нея, изпълнителката така и не поглеждаше друг мъж. В изреченията й на английски тя говори за прекръстеното й сърце, очевидно намек, че е потулила веднъж завинаги боксьорът. "В крайна сметка ние сме той и аз. Той е луд, аз съм лудар. Ние имаме тази любов, лудата. Аз съм негова, а той е мой", откровена е фолк дивата.