По информация на Mashable, писателката Лорън Уайзбъргър, автор на романа "Дяволът носи Prada", по който е сниман едноименният филм с Мерил Стрийп и Ан Хатауей, пуска нова книга: "When Life Gives You Lululemons".



Заглавието е препратка към поговорката "When life gives you lemons, make lemonade" и името на бранда за спортни дрехи Lululemon. Марката е разпознаваема покрай клиновете, които подчертават женските форми и които клинове са наричани от американците "Lululemons".

В основата на сюжета на "When Life Gives You Lululemons" е историята на Емили Чарлтън, асистент на главната редакторка на списание Runway Миранда Пристли, която този път работи като имидж-консултант на звезди. Entertainment Weekly анонсира първата глава на романа на новогодишното парти в дома на Джиджи Хадид.



"When Life Gives You Lululemons" ще е на пазара на 5 юни догодина.