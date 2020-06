Гришо купонясва с "Корона, чао"

Kad drugar neće da igra na proslavi. . . . #novakdjokovic #novakfanclub #nolefam #teamdjokovic #djoker #djokernole #grigordimitrov #dimitrov #tenis #adriatour #beogradnoću #proslava #nightlife #nocniklub #nocnizivot #noćniživot #funnytennis #funnyvideos #drustvo #filipkrajinovic #zverev

A post shared by Sportski portal (@dodajnedriblaj_com) on Jun 15, 2020 at 12:23am PDT