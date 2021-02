Гришо в страстна целувка с рускинята

След поредната си победа най - добрият ни тенисист Григор Димитров получи заслужена целувка от любимата си - Лолита Османова. Телевизионни камери уловиха романтичния момент между българина и рускинята, която е неотлъчно до него в Австралия. Хасковлията стартира участието си в турнира в Австралия, записвайки повече от убедителна победа над бившия шампион Марин Чилич с 6:4 6:2 7:6(5). През целия мач днес рускинята бе изключителна емоционална, а след последната точка тя истински засия от щастие.

Love is in the air ❤❤❤#grigordimitrov #AustralianOpen #love pic.twitter.com/V9LDoTQBpo