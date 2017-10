Гуен Стефани вече е в коледно настроение.



Миналата седмица певицата обяви, че издава албум с коледни песни You Make It Feel Like Christmas.

И въпреки че до празника остават още три месеца, тя вече пусна аудио към две от песните в него. Това са известните на всички Santa Baby и You Make It Feel Like Christmas, която изпълнява с Блейк Шелтън.

Албумът ще излезе официално на 6 октомври, пишат от EVA.bg