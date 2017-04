Хари Стайлс представи един от най-очакваните дебюти на годината: соловия си сингъл „Sign of the Times” [Вирджиния Рекърдс/Sony Music].



От днес сингълът е наличен във всички легални дигитални платформи за даунлоад и стрийминг: http://hstyles.co.uk/sott



Песента “Sign of the Times” е написана от Джеф Баскър, Хари Стайлс, Алекс Салибиян и Тайлър Джонсън.



Видеоклипът към сингъла ще излезе в края на месеца. Снимките към видеото на “Sign of the Times” са се състояли в Шотландия на остров Скай. Режисьор на видеото е прочутият френски режисьор и музикант - Yoann Lemoine.

На 15/04 Хари Стайлс ще представи за първи път в телевизионен ефир дебютния си сингъл “Sign of the Times” в шоуто “Saturday Night Live” по NBC. Една седмица по-късно (21/04) Хари ще дебютира в шоуто на Греъм Нортън по BBC с изпълнение на “Sign of the Times”.