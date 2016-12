Без съмнение предстоящата 2017-та година ще започне многообещаващо и продуктивно за момчетата от Hayes & Y.



На 12 януари в клуб Терминал 1 те ще споделят с феновете най-новото си EP, озаглавено Sinclair. Oсвен новите парчета ни очаква и друго много специално запознаство, а именно с официалния видеоклип към една от песните в третото поред EP на бандата.



Sinclair включва три парчета – Let me in, Save it и Time to go. Aлбумът не изневерява на деликатния и мелодичен почерк на Hayes & Y, но изненадва приятно с категоричното електронно звучене и актуалност до последната секунда на записа. EP-то е записано в Лондон от лейбъла The Animal Farm, който е и музикален продуцент на изданието. Sinclair ще бъде официално на пазара на 20 януари, но всеки който иска да се сдобие с него предварително, може да го направи по време на концерта в Терминал 1 седмица по-рано.





Ограничено количество билети на цена от 8 лв. очакват своите собственици в мрежата на Ивентим. Билети на място в деня на премиерата ще се продават на цена от 10 лв.



Детайли за събитието и актуално информация може да следите тук: https://www.facebook.com/events/1676073206037422/