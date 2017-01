Нова година, нов краткосвирещ албум, нов клип – това накратко описва старта на 2017-а за инди рок бандата Hayes & Y.



Клипът към песента Time To Go вече може да бъде видян онлайн, а официалното му представяне ще чуем в клуб Терминал 1 на 12 януари по време на премиерата на новото EP на бандата.



Видеото е дело на Лора Мушева. Кадрите са режисирани и заснети в Манчестър, където групата живее и твори повече от година. Eто какво споделя Благослав за историята, създаването и заснемамето на Time To Go:



„Time To Go е песен, която написахме в малкия ни апартамент в Лондон. Тя беше нашето най-голямо предизвикателство, тъй като включва много инструментални и вокални части. Текстът разказва за края на една връзка, за една любов, която е достигнала лимита си. Видеото към песента заснехме в Манчестър, а за режисьор избрахме Лора Мушева, защото бяхме силно впечатлени от работата ѝ по парчето „Мисля те“ на Southwick. Така, след кратко гостуване при нас, се роди и идеята за видеото, което носи нейния характерен почерк и мисля, че пресъздава изцяло емоцията на Time To Go”.



Парчето Time To Go e част от най-новия краткосвирещ албум Sinclair, който включа 3 парчета и бонус трак – ремикс на Let me in на Мартен и Николай Данев. EP-то е записано и продуцирано от лондонския лейбъл The Animal Farm и ще бъде издадено на 20 януари.