Хазарта се събира с "Ъпсурт"

Фронтменът на "Ъпсурт" Ицо Хазарта ще излезе отново на сцена с групата, която го направи супер популярен. Това ще се случи по време на първия фестивал за годината у нас, който ще се проведе в Пловидв.

Тридневното събитие се казва Music Daze и ще се проведе от 11 до 13 юни на хълм Бунарджика, където ще забият три големи имена от европейската сцена. Специалните гости ще са ефирните французи Nouvelle Vague, британската стихия Asian Dub Foundation и денс звездата DJ Burak Yeter.

Шоу на рапърите от "Ъпсурт" също ще е сред гвозедите в програмата. С тях ще е и любимата им диджейка Cass в комплект с кръшните балет Нова. Фестивалът ще качи на сцената си още Mе And My Devil, Innerglow, Керана и космонавтите, Stop The Schizo, Krekhaus, Le' Push, K.Lina и други.

Тридневният Music Daze ще се проведе на второто по височина тепе в Пловдив - хълм Бунарджика. Проектът е част от официалната програма на Пловдив - Европейска столица на културата.