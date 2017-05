10 години след лансирането на емблематичния аромат Chloе, Coty представя новото му лице – американската актриса Хейли Бенет.



Тя се присъединява към звездите Дри Хемингуей, Клеманс Поези, Клое Севини и Аня Рубик, които са част от лицата на Chloе през годините.



След дебюта си в Холивуд с „Текст и музика“ с Хю Грант и Дрю Баримор, Хейли Бенет участва в различни филми, партнирайки си с едни от най-добрите актьори, включително Дензъл Уошингтън, Емили Блънт, Уорън Бийти и Крис Прат. Тя се е утвърдила като една от най-търсените млади актриси в Холивуд, а най-новите й проекти са участието във „Великолепната седморка“ (2016) и „Момичето от влака“ (2016), както и предстоящия „Thank You for Your Service“ (2017). Естествената й красота и изумително екранно присъствие правят Хейли Бенет перфектния модел, който да пресъздаде ценностите на къщата Chloе и безгрижното присъствие на съвременните Chloе момичета, пише ELLE.bg



“От много години харесвам марката и приемам като висока чест и привилегия избора ми на лице на кампанията. Chloе излъчва женственост и свобода, аз съм горда да представя марка, която почита силните жени”, казва Бенет.