В навечерието на Нова година, в зала Арена Армеец, хиляди българи и гости от цял свят ще станат част от едно уникално преживяване, благодарение на Richie Hawtin, Tale of Us, The Martinez Brothers и Liubo Ursiny.



Медиите на Балканите, вече нарекоха партито „Бижуто на Източна Европа“, заради селекцията от артисти и цялостната концепция, а популярен сръбски сайт излезе със статия – „Белград не заслужава ли такива партита? Ще се видим в София.“

Повечето билети за новогодишното шоу са вече продадени, но от YALTA CLUB не спират с анонсите. Освен изключителните имена и качествената музика, организаторите ще се погрижат и за доброто изживяване на посетителите, а всеки дошъл на партито ще получи срещу билета си RedBull, като комплимент.

На сцената ще бъдат изградени две специални зони, които да предложат допълнителен комфорт и дори достъп до артистите. ВИП зоната ще предлага отделен вход за посетителите, мека мебел и страхотна гледка към залата. Втората ВИП зона - Backstage - ще е точно зад диджей пулта, а гостите там ще имат достъп и до специален суши бар. За двете ВИП зони се очаква доставка и на специалното Enter.Sake – саке разработено и произведено от компанията на Richie Hawtin, който е изключителен фен на тази напитка.

Точно в полунощ, моментът даващ началото на новата година, Арена Армеец ще бъде озарена и от първата заря в зала у нас, по модел на подобни събития в Амстердам и Берлин.

Освен изброените, на картодържателите на безконтактна Mastercard®, ще бъдат осигурени още куп безценни привилегии, превърнали се в задължителни след последните няколко партита на YALTA CLUB: отделен Fast Lane вход към залата ще спестява чакането на опашки; специален Mastercard® кът ще се погрижи да остави незабравими спомени от изживяването; преференциални ще бъдат и цените на баровете във VIP зоната, на които ще може да се плаща директно с карта.

От Mastercard® запазват и традицията да срещат своите най-истински фенове с техните идоли – в случая – един щастливец ще спечели двоен бекстейдж пас, за да изживее наистина безценни мигове до Richie Hawtin.



Билетите за INTERSOLAR 2016 са в продажба в мрежата на Eventim, OMV, THE MALL и YALTA CLUB на цени от 60 лева за стандартни билети. ВИП и бекстейдж билетите са вече изчерпани.