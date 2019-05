Холандецът Дънкан Лорънс спечели "Евровизия 2019"

Както се очакваше Холандия стана първа на "Евровизия" тази година, нещо което предрекоха букмейкърите, позовавайки се на залозите за финала по-рано. Победата на страната на лалетата донесе Дънкан Лорънс и парчето му Arcade с 492 точки.

На второ място в песенния конкурс, който тази година се проведе в Тел Авив, Израел се класира Италия, а трето място е за Русия. Македонската представителка Тамара Тодевкса беше изненадата на вечерта. Тя водеше класацията по време на гласуването на журитата на различните държави участващи в конкурса, но след зрителския вот изпадна на 8-о място.

Сред фаворитите тази година бяха австралийката Кейт Милър-Хайдке с песента Zero Gravity, шведът Джон Лендвик с композицията Too Late For Love. Швейцарецът Лука Хани с песента She Got Me също.

Кулминация в шоуто бе появата на Мадона. Кралицата на поп музиката представи култовото си парче Like A Prayer, както и най-новия сингъл Future с рапъра Куаво. Според писанията по-рано Мадона е струвала 1,3 милиона долара, за да се появи на конкурса. Сумата е платено от израело-канадския милиардер Силван Адамс.