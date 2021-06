Хванаха Андреа в лъжа

Фолк певицата Андреа не спира да е в Египет от месец, ако следим сторита и публикации в социалната мрежа. Дали обаче в действителност фурията е там или ползва само заготовки от видеа и снимки, които е направила по-рано, чудят се последователите й в Инстаграм. Лъжата обаче е потвърдена от верния й спътник по време на почивката в Египет - фотографът Тибор Голоб. От личния му профил в Инстаграм става ясно, че в момента той се намира в словенския град Марибор, където работи по моден ангажимент, видя HotNews.

Дали от скучен живот или от липса на нов материал, русата амбиция не спира да показва египетските забележителности, което вече издиша и омръзна на социалната мрежа, където се търси разнообразието.

Изпълнителката се е прибрала в България, но вместо да покаже кадри от някое участие, тя хвърля прах в очите, че все още е на почивка, коментират в средите. Преди броени минути тя качи ново-старо видео с послание на английски: Into the dream-worlds we pass or look in thy magic glass, then beyond thee we climb out of Space and Time to the peak of divine endeavour. В същото време колежките й от попфолка бълват кадри от участия, абитуриентски балове или други моменти за разлика от зациклилата в Египет Андреа.