Кейт Бекинсейл е открила нова любов, за която важи максимата „Възрастта няма значение“.



43-годишната актриса се среща с 21-годишния актьор и модел Мат Райф, гръмнаха медиите в Щатите, като се позовават на близки до Кейт.

„Флиртът между тях прераснал бързо във връзка. Всички приятели на Бекинсейл харесват Мат и я подкрепят за избора ѝ. Тя се чувства прекрасно, Райф я прави истински щастлива. Той е много зрял за възрастта си и е страхотен човек“, твърди източникът.

Райф се прочу с участието си в шоуто на Ник Кенън по MTV „Wild 'N Out“.

Съдейки по снимките им в Instagram, новата двойка споделя и обща страст – фитнеса.

Любопитното е, че личният живот на Бекинсейл ще се пренесе и на екрана. В новия си филм „The Only Living Bo“ in New York“ тя играе по-възрастна жена, която съблазнява младок.

Кейт се раздели с режисьора Лен Уайсман през 2015 г. след 11 години брак. Тя има и 18-годишна дъщеря – Лили, от предишната си връзка с актьора Майкъл Шийн.