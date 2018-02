Нюйоркската седмица на модата, която се открива утре, ще е повлияна от кампанията за разобличаване на сексуалния тормоз и сексуалното насилие #MeToo (Аз също), която подеха първи актрисите от Холивуд.

С наближаването на първите дефилета, професионалисти в сектора на модата се опитват да забранят практики, които тровят репутацията на модното събитие, чакано с нетърпение в цял свят. Ползващият се със сериозна репутация моден фотограф Тери Ричардсън стана нежелан през миналата есен.

По-късно в немилост изпаднаха други двама известни фотографи - Брус Уебър и Марио Тестино, които бяха обвинени в сексуален тормоз по време на фотосеанси. Неотдавна манекенката Кейт Ъптън обвини съоснователя на бранда "Гес" Пол Марсиано в сексуални посегателства, макар че дизайнерът отхвърли обвиненията й.

Американският синдикат на модата отправи нови препоръки към професионалистите в сектора, призовавайки ги да изберат за дефилетата пространства, в които манекенките могат да сменят облеклата си далеч от погледите на любопитните. От синдиката настояват всеки, който по един или друг начин се е почувствал застрашен, да потърси помощ от полицията или някои организации, сред които асоциацията за защита на манекенките "Модъл алайънс", превърнала борбата срещу сексуалните посегателства в свой приоритет.

Светът на модата би трябвало да се възползва от предстоящата Нюйоркска седмица на модата, за да демонстрира солидарността си с въпросната кампания. Дефиле в събота ще е посветено на движенията "Me too" и "Times up" - всяка манекенка ще изпрати послание чрез облеклото, което носи, поясниха организаторите.