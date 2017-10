Харви Уейнстейн – опозореният холивудски магнат, обвинен в продължило десетилетия сексуално насилие, стигало и до изнасилване, подаде оставка от управителния съвет на продуцентската си компания, след като и 41-годишната актриса Рийз Уидърспун разкри, че е била обект на сексуален тормоз.



На 8 октомври, Уейнстейн беше уволнен като съпредседател на The Weinstein Company, но запази мястото си в управителния съвет до оттеглянето си във вторник.



Оставката е била подадена след среща в Манхатън между адвокатите на Уейнстейн и членовете на едноименната компания.



В понеделник The Weinstein Company обяви, че Colony Capital са се съгласили да влеят веднага пари в разтърсеното от скандала студио и че двете страни преговорят за потенциална продажба.



Във вторник актрисата от „Игра на тронове” Лина Хийди написа за срещите си с магната на кинофестивала във Венеция и в Лос Анджелис. Английската актриса написа в Туитър, че Уейннстейн бил „бесен” след като му казала, че я интересува единствено разговорът по работа.



Лавината от обвинения срещу женилия се два пъти 65-годишен баща на пет деца включват изнасилване, насилие и сексуален тормоз. Уейнстейн настоява, че сексуалните му контакти са били по взаимно съгласие.



До падението си Уейнстейн беше един от най-влиятелните холивудски магнати. Филмите му са получили над 300 номинации за награди „Оскар” и 81 статуетки, но миналата седмица той беше изключен от американската Академия за киноизкуство и науки.



Разкритията за Уейнстейн, направени най-напред от в. „Ню Йорк таймс” и сп. „Нюйоркър” показаха, че жени от различни държави и в различни периоди имат аналогични преживелици с холивудския продуцент.



В понеделник носителката на „Оскар” Уидърспун каза, че е била само на 16 години, когато е имала за пръв път контакт, но не и за последен, с неназован режисьор.



„Имам собствени преживявания, които си спомням много ярко, дотолкова че ми е трудно да спя, да мисля, да общувам”, каза актрисата за изданието на сп. „Ел” Women in Hollywood event късно в понеделник.



„Голяма част от чувствата, които изпитвам, са свързани с безпокойство, с това да бъда честна, с вината, че не съм говорила по-рано за това или че не съм предприела нищо”, каза Уидърспун.