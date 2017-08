Кралят на Севера завижда малко на Майката на драконите, особено след срещата му с един от драконите й в последния епизод на „Игра на тронове“.



Емилия Кларк, която играе Денерис, пусна в Инстаграм забавно видео с Кит Харингтън, направено по време на снимачния процес и очевидно в паузите между снимките, докато са скучаели и са се чудили как да запълнят времето си.

В клипа Кит, облечен със сценичния костюм на Джон Сноу, разперва наметало в „опит да полети“, понесен от бурните ирландски ветрове.

Емилия, която може да чуете как се смее докато снима видеото, е написала над него: „One pet of a dragon and he thinks he's one of them“, видяха от EVA.bg.

Преди няколко дни тя пусна друг кадър, на който пак са с Кит - бекстейдж по време на снимките на сериала. Той също не пропусна да се похвали в Инстаграм с няколко кадъра - този сезон имат доста общи сцени и са прекарали много време заедно на снимачната площадка.