"Играта на играчките" се завръща

На 28 юни Уди, Баз Светлинна година и цялата банда се завръщат в супер очаквания анимационен филм на Дисни и Пиксар Играта на играчките: Пътешествието. Седмица преди българската премиера на филма на пазара ще се появи и официалният саундтрак, който отново връща към поредицата носителя на „Оскар“, композитор и автор на песни Ранди Нюман. Саундтракът съдържа две нови песни I Can’t Let You Throw Yourself Away и The Ballad of the Lonesome Cowboy, като втората се изпълнява от носителя на наградата „Грами“ и мултиплатинен музикант Крис Стейпълтън.

Филмите от поредицата Играта на играчките са обичани в цял свят заради необикновените си, изключителни истории, завладяващите си герои, поразителната си визия и музиката именно на Ранди Нюман. Композиторът е автор на емблематичните песни You’ve Got a Friend in Me, Strange Things, When She Loved Me и We Belong Together, която му донесе и „Оскар“ за най-добра оригинална песен през 2010.



Режисьорът Джош Кули споделя, че музиката на Ранди Нюман за Играта на играчките: Пътешествието е определяща и не би могъл да си представи филма без него. От своя страна Ранди Нюман коментира, че изпитва голяма привързаност към филмите и е страхотно отново да се завърна към този свят. Той допълва още:



Играта на играчките: Пътешествието има голяма емоционална дълбочина. Важни неща се случват на героите, които обичаме. Има доста екшън, но има и достатъчно моменти с по-дълбок смисъл. Този филм ни предложи множество възможности да направим редица дълбоко емоционални неща, но без да прекаляваме.



Нюман е развълнуван да работи с Крис Стейпълтън по финалната песен The Ballad of the Lonesome Cowboy и е на мнение, че той по прекрасен начин пресъздава чувствата на Уди. Самият Стейпълтън също не крие въодушевлението си:



За мен причината филмите Играта на играчките да издържат проверката на времето е, силата на историите, песните и героите. В света, който представлява Играта на играчките, има по нещичко, на което да се наслаждават хората от всички възрасти. Невероятна чест е да изпълня песен на Ранди Нюман, част от, без съмнение, най-иконичния анимационен франчайз в историята.



Саундтракът на Играта на играчките: Пътешествието ще бъде на пазара на 21 юни. Песента The Ballad of the Lonesome Cowboy вече дебютира като сингъл и видео клип.



Премиера на Играта на играчките: Пътешествието е на 28 юни на 2D, 3D, IMAX 3D и 4DX.