Тази година фестивалът е на 16 и 17 юни със сцена на открито и вход свободен във втория му ден.



Любимата на българската публика френска соул певица от африкански произход Имани /Imany/ ще изнесе концерт в Благоевград във втория ден на фестивала за съвременна музика Франкофоли, който ще се проведе в града на 16 и 17 юни т.г.

Имани ще се качи на сцена на 17 юни, а до края на март ще бъдат обявени и останалите участници в тазгодишното музикално събитие. И тази година вторият ден на Франкофоли е обявен с вход свободен за всички жители и гости на града, съобщават от община Благоевград, продуцент на фестивала.

До момента в двете му издания се включиха едни от най-популярните по света френски артисти, сред които ZAZ, Нувел Ваг, Джипси кингс, Патрисия Каас, DJ Боб Синклер. Двата дни на Франкофоли през лятото на 2016 г. събраха на площада, където беше построена внушителната сцена на събитието, над 25 000-на публика.

Специално за Фракофоли в града пристигнаха фенове от България и чужбина, а хотелите с обща леглова база около 7000 места, бяха с пълна заетост седмици преди датите на провеждането му.

Една от изненадите на фестивала тази година е и новото място на провеждането му. Отново на открито, за първи път огромната сцена ще бъде построена на мястото на бившите казарми в Благоевград, с което Общината ще представи и най-новата локация в България за културни събития.

Имани е добре позната на българската публика. Изпълнителката с топъл глас стана световно известна през 2011, когато излезе и първият й албум The Shape of a Broken Heart - платинен във Франция, Гърция и тройно платинен в Полша. В него са включени и големите й хитове You'll Never Know и Don't be So Shy. Музиката на Имани е интересна, стилна и емоционална, а умението й да общува с публиката прави нейните концерти изключително преживяване.

След The Shape of a Broken Heart всичко се случва много бързо – участия по големите сцени, един саундтрак / Sous les jupes filies/, който тя композира, турнета. Пет години по-късно се появява и вторият й албум The Wrong Kind of War, който излезе през 2016. Той оправдава напълно очакванията на феновете й от цял свят, тъй като в него Имани остава вярна на стила си. Съдържа 12 нови авторски парчета и два варианта на Don't Be So Shy.

Имани продължава да бъде и също толкова социално ангажирана с темите за свободата, расовата дискриминация, солидарността и надеждата за по-добро бъдеще. Преди музиката, певицата се занимава със спорт и мода.

Първоначално успешен състезател по лека атлетика на висок скок, по-късно работи като модел в голяма модна агенция. Следват 6 години в САЩ, преди отново да се върне във Франция и да започне да пее, вдъхновена от Трейси Чапман. Всъщност, нейното истинско име е Надя Младжао /Nadia Mladjao/ и е родена на Коморските острови. Артистичното име, което използва – Imany, означава „вяра“ на суахили.

Фестивалът Les Francofolies /Ле Франкофоли/ е най-големият международен фестивал за съвременна франкофонска музика, който се провежда всяка година от 1985 насам в град Ла Рошел, Франция. Градът е известен именно с този фестивал, заради който всяка година пристига около 110 000- на публика. Освен ежегодните издания на фестивала във Франция, Ле Франкофоли се провежда в Монреал, Канада, а също и в Спа, Белгия. Има изнесени издания в Ню Йорк, Буенос Айрес и Берлин, а от 2015 – и в Бълария.