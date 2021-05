Италия спечели "Евровизия", Виктория извън Топ 10

(Не)очакван победител щурмува тазгодишното издание на "Евровизия" в Ротердам. Зрителите отредиха рокаджиите от Maneskin и парчето им Zitti E Buoni да триумфират, докато гласуването на националните журита от всички 39 държави участнички беше предвидил двубой между Джонс Тиърс от Швейцария и Барбара Прави от Франция.

След като бяха отченети точките от зрителския вот, ситуацията коренно се промени и преобърна класацията. В този ред на изненади, нашата Виктория Георгиева, от 6-о място се озова чак на 11-о с песента си Growing Up Is Getting Old. От зрителския вот, тя събра едва 30 точки, което обаче беше похвално, имайки се предвид, че страни като Великобритания, Германия, Испания, Нидерландия се оказаха с 0 точки.

Родната изпълнителка Виктория получи най-голяма подкрепа с по 12 точки от националните журита на Молдова и Португалия. 10 точки ни дадоха от Швейцария, както и Финландия. Зрителите на "Евровизия" обаче й оставиха 30 т. и така от временното 6-о място, Вики слезе на 11-а позиция. Резултатът на нашето момиче съвпадна и с точките, които получиха представителите на Гърция.