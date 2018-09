Ивана със запор от НАП

Годината се оказа кошмарна за три от най-известните ни певици – Ивана получи запор от НАП, Ирина Флорин обяви банкрут, а сметката на Рени е на нула.

Още през пролетта певицата е получила от пловдивските данъчни запорно съобщение върху музикалната компания, чрез която осчетоводява сценичните си ангажименти – „Мегастар мюзик“ ЕООД. Публичният изпълнител на ТД на НАП Пловдив Теодора Андреева пише на певицата, че на основание чл. 203, ал. 8 от ДОПК издава постановление за налагане на обезпечителни мерки във връзка с публични задължения, На изпълнителката е наложен запор върху притежаваните от длъжника 100 дяла в „Мегастар мюзик“ на 5000 лева.

Най-мрачната тайна на Ивана е разкрита

Ивана изкарва 6000 лева само за час и 15 мин. на сцената, а ако е с бенда си взима цели 10 бона. За 2017 г. е декларирала, че е изкарала 107 000 лева, затова е учудващо, че не е платила 5 бона данъци, пише „Телеграф“.

Колежката й Ирина Флорин е обявила банкрут на 7 август 2018г, пише в документите на фирмата й „ИФ“. Певицата е писала до Софийски градски съд молба, че е във фактическа невъзможност да погасява задълженията си към своите кредитори. Общите задължения към момента са в размер на 15 000.

Към фалит отива и фолк певицата Рени, която е обявила в годишния си финансов отчет на фирмата си „Рени мюзик“ че е на нула. Толкова са приходите и за 2017-а, а само преди година тя бе отчела 92 000 лева. Тогава тя участва във ВИП Брадър и взе добър хонорар. Залезът на звездата започна след развода й с бизнесмена Борис Пилософ, който й взе буквално всичко и се наложи тя да започне живота си отначало с двете им деца.