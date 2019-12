Ивет Григорова супер секси на 50

Тази година "Ивет Фешън" отбеляза своите 25 години с книга-албум, която разказва историята на модната агенция от създаването й до днес. Луксозното издание e отпeчатано в лимитиран тираж и бе комплимент за всички клиенти, приятели и партньори на агенцията. Агенцията събра най-успешните свои модели, популярни лица от родния шоубизнес и корпоративните среди, както и журналисти от водещи медии на грандиозно модно парти в club Carusel.

Събитието беше подгрявано от артисти от световна величина, гръцкия топ DJ Vasilis Tsilichristos, поп звездата Stefany Loca и балет Nova. Сред гостите блестеше собственичката на „Ивет Фешън“ Ивет Григорова, облечена в уникална рокля на дизайнерката Пембе Кенан. Плътно до модната шефка бяха прекрасните й дъщери, актрисата и модел Луиза Григорова и Кристина, които заедно с нея разрязаха празничната торта. Тази година двете красавици участваха заедно във филма „Диви и щастливи“, чиято премиера бе в края на ноември. Луиза се забавляваше на партито в компанията на съпруга си, режисьорът Мартин Макариев.



Рожденият ден ден на „Ивет Фешън“ бе уважен от повечето топ-модели на „Ивет Фешън“, сред които Белослава Хинова, Ваня Пенева, Нора Шопова, Жулен Чолак, Деси Савова, Кристияна Петличка и много други. Момичетата и момчетата от агенцията подкрепиха и актуалната кампания „Модерно е да се чете“ и призоваха младите хора в България повече да четат.





През годините лицата на „Ивет Фешън“ са украсили над 3000 корици на престижни списания като Harper’s Bazaar, Amica, Elle, Marie Claire, Cosmopolitan, EVA, MODA, сред които и модната библия VOGUE в лицето на Нора Шопова, както и десетки световни и континентални кампании на De Beers, Wolford, Reebok, Toyota, Schwarzkopf, L’Oreal и много други брандове. Кампаниите в страната надхвърлят 1500.







Моделите на „Ивет Фешън“ дефилират по световните модни подиуми на всички седмици на модата по света. Последният голям успех е на Белослава Хинова, лично избрана на кастинг от вече покойния Карл Лагерфелд за ревю на Chanel, част от седмица на модата в Париж. Момичетата и момчетата от агенцията са се снимали в над 4 500 тв реклами и са участвали в едни от най-успешните кино и тв продукции, риалити формати и сериали. Агенцията е люлка на някои от най-актуалните млади актьори в България, сред които се нареждат имената на Луиза Григорова, Снежана Макавеева, Лорина Камбурова, Саня Борисова, Деси Касабова и Ива Янкулова.





През изминалия четвърт век агенцията наложи стандарт за професионализъм в моделската професия и спечели доверието и партньорството на най-добрите световни модни агенции като Elite, Ford, Next, IMG, Why Not, Fashion, Women, Premier, Models, ONE, Storm.Днес лицата на „Ивет Фешън“ работят на шест континента. Навсякъде по света, където има разработена модна индустрия, името и е познато и се конкурира с най-добрите в бизнеса. Сред най-успешните модели на агенцията са имена като Вероника Методиева, Симона Спасова, Албена Ценева, Мариета Казанджиева, Мария Силвестър.

