Ivy го раздава Парис Хилтън

След успешните си колаборации с хип-хоп изпълнителите Кристо и DIM4OU, певицата Ivy заформи нов хит. Парчето се казва Boom Boom и е с продуцент и издател Денис Касъмов, който е собственик на компанията BG Music.

Проектът е сатиричен, като усмива социални прищявки и човешки пороци, неизменна част от съвременното общество. Ефектът е постигнат чрез използването на пълна палитра от изразни средства - хипербола, алегория, ирония, сарказъм и други, обяснява самата изпълнителка, чийто имена са Ива Атанасова.

Видеото изобразява скандалната българска версия на американската мечта. Ivy влиза в ролята на глезена богаташка стил Парис Хилтън. Американски квартал, американска къща, множество екзотични за нашите географски ширини американски автомобили и мотоциклети, традиционно българско тупане на килим в американски фронт ярд, касичка прасе, родни кифли, изобилие от пудра, чертожни материали, наказателна бригада и автентичен пернишки винкел тип вария са само малка част от показаните и застъпените елементи. Метафорично се появява и приказният персонаж с необикновено голям нос – Буратино.

Режисьор на лентата е ShoSho – един от най-изявените в Hip-Hop и R&B средите, многократен носител на титлата „Режисьор на годината“. Визиите на Ivy са нейно лично дело и на нейната Look At Me Beauty & Styling Agency. През последните години тя е най-актуалния моден стилист в родния шоубизнес и се грижи за външния вид на едни от най-големите звезди в България.