Избраха първите финалисти за "Евровизия"

Първите финалисти на тазгодишното издание на Евровизия станаха ясни миналата вечер. Събитието бе открито с кадри от града-домакин Ротердам, а секунди по-късно на екрана се появи последният победител на Евровизия – Дънкан Лорънс. „Всичко е за музиката на първо място“, категоричен бе той в излъчената визитка. В рамките на церемонията Лорънс получи и глобално платинена награда за Arcade, с която спечели конкурса. Това се случи точно преди официалното обявяване на крайните резултати от първия полуфинал.



В полуфинала участваха общо 16 държави. Към финала продължават Норвегия, Израел, Русия, Азербайджан, Малта, Литва, Кипър, Швеция, Белгия и Украйна. Шест изпълнители не успяха да се преборят за място на сцената в събота. Това са Хърватия, Ирландия, Румъния, Австралия, Словения и Северна Македония, чийто певец Васил Гарванлиев има и български корени.



От БНТ обясниха пред българските зрители, че не могат да гласуват за избора на финалисти на този полуфинал. Това те ще могат да направят в четвъртък вечерта, когато и Виктория Георгиева ще представи своята песен Growing Up Is Getting Old.