След сериозна битка между Мирослава и Теодор, последният член на отбора на момчетата напусна сцената на музикалното шоу "Х Фактор". Минути преди елиминациите, Теодор, който изпя песента от сериала "Приятели" получи критика от финалистите заради изказване по адрес на Иван, както и от журито за своето представяне. „Да се греши е човешко. Теодор се извинява. Нека оставим решението на най-големия съдник – публиката“, заяви Любо, който даде гласа си за Теодор.



Бляскавата вечер беше открита от 4 Magic, които стъпиха на сцената с визия на истински диско диви и One night only. След съмненията в одобрението на Заки, Йоана успя отново да го спечели с песента „Оставаме“ от българската класика „Оркестър без име“. „Ти изглеждаш магично и смятам, че това е твоята вечер. Успя да ме пренесеш във вълшебен свят с твоето изпълнение“, категоричен беше Криско за представянето на Милена Цанова и песента I see fire от филма „Хобит“. Вирджиния успя да събере емоциите си от последните седмици, докосвайки най-съкровените кътчета на жури и публика с песента Listen от Dreamgirls. На въпроса за какво мечтае, Вирджиния отговори: „За сцената. Тя е моята любов“. Изпълнението й не само просълзи Алекс Раева, но и остави без думи Любо Киров, който изрази възхищение към сценичното й поведение. Като истински боец се изяви и Ева Пармакова, която успя да направи впечатляващо изпълнение с хореография, след тежко боледуване. „Обичам да ви виждам такива, не статични! Добър ход“, похвали Саня Марио и Виктория, които излязоха от познатото лирично амплоа с Time of my life от филма Dirty Dancing.