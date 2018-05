Изгониха Кулагин от столичните клубове

Скандалният стилист Валентин Кулагин, който нашумя в последно време покрай участието си в "Черешката на тортата", е получил забрана за достъп до повечето модерни заведения в София, научи HotNews от сигурни източници. Гримьорът от Хасково с претенции за ВИП е персона нон грата в цели пет заведения и то най-актуалните.

Достъпът за него е забранен в Bedroom Premium, Provocateur, PM, The One. Дори и в гей заведение, където доскоро Валентин е бил първа писта, го изгонили. В актуалното за меки китки One 2 One го изхвърлили още през януари, след като екстравагантната персона вдигнал скандал твърдейки, че са му надписали сметката с 5 лв. Вбесената управа на бара се зарекла повече да не го допуска дори и срещу двоен вход, който в последствие Кулагин им предлагал, само и само да го допуснат сред хомосексуалистите. Много вечери той "почуквал" на вратата на микс-клуба и се молел да го допуснат, но чак миналата събота му се усмихнал късмета, тъй като работещите там вдигнали ръце от досаждането му.

Сред доводите на собствениците на повечето клубове да не допускат гримираният стилист е недостойното му поведение. Щом глътнел две-три питиета, Кулагин ставал непоносим, започвал да се заяжда с клиенти, късал дори тениски и обиждал наред. "След като много клиентки се оплакваха, че им правел намеци, че са платени и подмятания в този дух, решихме да не го допускаме в заведението си", коментира един от управителите на известна дискотека. На няколко пъти охраната им едва го спасила от юмруците както на жени, така и на мъже. "Този човек е изключително конфликтен и всяко заведение рискува да си изгони клиентелата с недостойно поведение като неговото", коментират свидетели на грозните изцепки на гримьора.