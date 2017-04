Jay Z, който е съсобственик на Tidal, изтегли по-голяма част от дискографията си от музикалната платформа Spotify, където остави на разположение само малка част от ранното си творчество.



А именно – In My Lifetime Vol. 1 и Reasonable Doubt от 1997 г., както и Vol. 2 Hard Knock Life от 1998 г. Свободни за слушане са още Collision Course – албумът, който записа с бандата Linkin Park през 2004 г., също и няколко сингъла, по-забележителен от които е този с Kanye West N***as in Paris.



От Spotify потвърдиха пред Billboard, че съпругът на не по-малко хитовата изпълнителка Beyonce е свалил музиката си по собствено желание.