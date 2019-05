Йоанна Драгнева-звезда в нов кино филм

Йоанна Драгнева и DJ Dian Solo издадоха нова версия на песента DJ Take Me Away. Проектът е „опакован“ с атрактивно видео, в което феновете вече може да открият разликите „преди“ и „след“. При Дидо нещата са почти едно към едно, но при Йоанна се забелязват пет месеца в повече. Вече не е тайна, че популярната блондинка е в очакване на първата си рожба и се оказва, че клипът на DJ Take Me Away 2019 отразява артистично щастливото събитие.

„Решихме точно сега да пуснем новата версия, за да се включим със стил в станалото популярно 10-годишно предизвикателство - споделят Йоанна и Дидо. - Макар че България няма да участва в Евровизия тази година, DJ Take Me Away остава сред емблематичните представяния в международен мащаб и ние направихме едно намигване към феновете на конкурса.“ Йоанна Драгнева е първият постоянен вокал на Deep Zone Project (2007-2011 г.)

За раздялата си с групата певицата споделя: „Настина беше труден моментът, когато това се случи, но тогава аз исках да уча, да стартирам солова кариера и постепенно да се развивам в друга посока. Deep Zone уважиха решението ми и успяхме да запазим приятелството си, което е рядкост в подобна ситуация. През годините винаги, когато сме можели да работим заедно, сме го правили“.

В сегашно време Йоанна е щастливо обвързана с телевизионния водещ Мирослав Димитров.

Двамата са в очакване на първата си рожба, като паралелно талантливата изпълнителка не спира да изненадва с нови проекти в артистичното си и социално амплоа. Като общински съветник Йоанна Драгнева подготвя информационна кампания, насочена към младите жени. Специални събития ще комуникират възможностите за успешно съчетаване на майчинство и кариера. Едновременно с това е докторант в Института за изследване на човека и населението към БАН - специалност „Социална психология“, но както тя самата твърди, това не я отказва от шоубизнеса и музиката.

През есента предстои да излезе „Безгрижен“ - дуетът й с Калин Вельов - саундтрак към очакваната романтичната комедия „Връзкология“ (реж. Ивайло Спасов). Във филма Йоанна е и в главната женска роля.