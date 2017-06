Йоко Оно най-накрая получи признанието, което очевидно напълно заслужава.



Съпругата на покойния Джон Ленън бе вписана официално като съавтор на песента от 1971 година „Imagine“, пише EVA.bg.

„За мен е част да поправя грешката отпреди 46 години и да призная Йоко Оно като съавтор на „Imagine“ - признание, което тя отдавна заслужаваше да получи“, заяви изпълнителният директор на National Music Publishers Association. След това пусна запис на интервю на Ленън, в което той казва: „Това трябва да е Ленън-Оно песен, защото голяма част от идеята за нея и от текста са на Йоко. Навремето обаче аз бях по-голям егоист, по-голям мачо и някак си пропуснах да спомена приноса й за „Imagine“. Но истината е, че тя се роди от книгата й Grapefruit, има цели пасажи за „представи си това“.

Въпросната книга Grapefruit е публикувана седем години преди „Imagine”, като тя е пълна със странни искания и желания на Йоко Оно, от типа ни: “Imagine your body spreading rapidly all over the world like thin tissue” и “Imagine cutting out one part of the tissue”.

„Това е най-прекрасният ден в живота ми“, заяви пък 84-годишната Йоко Оно по време на церемонията, на която освен че бе призната като съавтор на хита, й бе връчена и наградата Centennial Song за „Imagine“.