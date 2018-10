Jumpthegap започна с представяне в Москва

Началото на Осмото издание на международния конкурс за дизайн jumpthegap®, иницииран от Roca, бе обявено на специално събитие. То се състоя на 10 октомври в Държавния музей на архитектурата А.В.Щусев в Москва (Русия). На него бяха представени в детайли всички условия и етапи на новото издание на конкурса. От този момент е активна и формата за регистрация на уебсайта на конкурса.

В търсене на нови иновативни и устойчиви концепции за банята на бъдещето, конкурсът организиран от Roca е платформа за изява на млади архитекти и дизайнери. Той се утвърди като един от значимите конкурси за дизайн в световен мащаб. Целта му е да предложи платформа, където студенти по архитектура и дизайн и професионалисти на възраст под 40 години да покажат своя талант чрез концептуални, устойчиви и иновативни решения за банята на бъдещето. От първото издание през 2004 г., jumpthegap® е в сътрудничество с Център за дизайн Барселона (BCD Barcelona Centre de Disseny). За изминалите седем издания, конкурсът има над 20 600 участници от 134 страни.



Началото на новото издание на конкурса биенале бе поставено с представяне на журито. Негов председател е именития бразилски архитект Руй Отаке. Във формата jumpthegap®(talk), известният архитект, ръководител на студио VOX Architects в Москва, Борис Воскобойников изнесе лекция семинар за вътрешната архитектура озаглавена "Изпълнение на съня, стремеж към щастие. Създаване на нова енергия". След това, в архитектурния музей гостите имаха възможност да видят в съкратен вариант изложбата Next Bath Experience. Тази аудиовизуална изложба бе представена в пълната си версия в Музея на дизайна (Disseny Hub) в Барселона миналата есен. Тя показва петте теми, изследвани с представените конкурсни проекти в седемте минали издания на jumpthegap®. Всички проекти са обединени в пет групи според техните основни идеи за да представят на посетителите не толкова далечното и по-малко странно бъдеще на банята.



От първото издание, журито на jumpthegap® се откроява със своята релевантност, като обединява известни професионалисти от областта на архитектурата и дизайна. В това издание, председател на журито е известният бразилски архитект Руй Отаке. Останалите членове на журито са престижни професионалисти от различни страни по света: Емилио Кабреро (Мексико), директор на Световна столица на дизайна Мексико 2018 и Седмица на дизайна в Мексико; Мурат Табанлиоглу (Турция), основател на Tabanlıoğlu Architects, преподавател, лектор и куратор; Дорота Козиара (Полша) дизайнер, художник и куратор; Борис Воскобойников (Русия), ръководител и главен архитект на студио VOX Architects и носител на награди от руски и международни конкурси; Карло Рати (Италия), архитект, инженер, преподавател в Масачузетският технологичен институт (MIT) и съосновател на международното студио за дизайн и иновации Carlo Ratti Associati; Хосеп Конгост (Испания), директор на Центъра за дизайн Roca и Исабел Ройг (Испания), генерален директор на BCD (Център за дизайн Барселона) и бивш председател на BEDA (Бюрото на европейските асоциации за дизайн).



За наградата на фондация We Are Water, членове на журито са: Ксавиер Торас (Испания), директор на Фондация We Are Water; Дебора Сюард (САЩ), директор на Регионалния информационен център на ООН за Западна Европа и Лоу Чю Хуей (Сингапур), ръководител Дизайн за Philips в Азия и ръководител Връзки с обществеността за Philips в Сингапур.



Регистрацията за участие в конкурса се прави през официалния уебсайт www.jumpthegap.net Крайният срок за регистрация е 27 март 2019 г. Периодът за подаване на проекти е до 25 април 2019 г. През май се открива период за прецизиране и след като бъдат получени всички окончателни проекти, журито ще направи своя избор през юни. Церемонията по награждаването с финалистите от цял ​​свят ще се проведе в Музея на дизайна (Disseny Hub) в Барселона на 10 октомври 2019 г.



В конкурса се присъждат три награди: по една награда от 10 000 евро в двете категории Професионалисти и Студенти; специалната награда за устойчивост на Фондация We Are Water е в размер 6 000 евро.

***



Roca

Roca е компания за дизайн, производство и търговия на продукти за баня, подови и стенни керамични облицовки, в услуга на секторите архитектура, строителство и интериорен дизайн. Повече от сто години след създаването си, компанията има над 23,600 служители, 78 производствени предприятия и оперира в над 170 държави на пет континента.

www.roca.bg



BCD

BCD, Център за дизайн Барселона е частна институция с над 40 години опит в насърчаване на дизайна в услуга на дружества и публични институции.

BCD провежда дейности които да утвърдят дизайна като движеща сила за устойчивото развитие в икономическата, социалната и културната сфери и популяризира Барселона като международен еталон за дизайн и иновация.

www.bcd.es