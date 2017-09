Кайли Дженър, която доби популярност като най-младото попълнение на клана Кардашиян, е бременна с първото си дете.



Според източник, близък до 20-годишната красавица, бебето ще е момиче и ще се появи на бял свят през февруари, посочват от сп. People. Баща на новороденото ще бъде рапърът Травис Скот, който пръв разпространил щастливата вест пред приятели още преди два песеца.

„Всички са много развълнувани, особено бъдещите родители. Новината наистина е изненадваща, имайки предвид че преди да срещне Травис, Кайли не беше готова за сериозна връзка“, допълва още приближеният до двойката.

Самата Дженър не искала да се разчува за бременността й. Това била и причината тя да публикува стари свои фотоси в социалните мрежи. Преди време моделът се закани, че ако стане майка ще преустанови присъствието си в онлайн средите и ще се отдаде напълно на семейството си.

Съвсем скоро Кардашиян ще се сдобият с още едно бебе – третото на Ким и Кание Уест. Звездните съпрузи са подписали договор със сурогатна майка, която да износи следващото им дете. Според информация на TMZ семейството ще плати на въпросната жена 113 хиляди долара.

За желанието си да дари скандалния рапър с трето дете, Ким проговори в риалити предаването си Keeping Up With The Kardashians през март. След усложнения при раждането на втория си наследник, третата бременност носи опасност за живота й, разкри тогава звездата.