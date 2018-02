Риалити звездата Кайли Дженър и рапърът Травис Скот кръстиха дъщеря си Сторми. Гордата майка разкри името и публикува за първи път снимка на новороденото, което стиска палеца й. Публикацията събра 11,9 милиона харесвания за 11 часа. Кайли Дженър каза, че е избрала да запази в тайна бременността си, за да не е подложена на стрес, докато се подготвя за "ролята на живота си".

Сторми се роди на 1 февруари с тегло 3,86 килограма. 20-годишната Дженър е най-малката от сестрите от риалити семейството Кардашиян/Дженър. В публикация в социалните медии тя написа, че бременността й е била "най-красивото" и "променящо живота преживяване" и че ще й "липсва".

Партньорът й рапърът Травис Скот й изпратил 443 бели рози, след раждането на тяхната дъщеря. Това съобщи отново чрез снимка в социалните мрежи риалити звездата.

С появата си Сторми стана второто от общо трите чакани бебета в семейството на Кардашиян, след като по-голямата полусестра на Кайли, Ким Кардашиян и съпругът й, рапърът Кание Уест, станаха родители за трети път през януари. Дъщеря им, кръстена Чикаго, беше износена от сурогатна майка.

През декември другата полусестра на Кайли Дженър, Клои Кардашиян потвърди, че е бременна в шестия месец от приятеля си, баскетболиста Тристан Томпсън. Междувременно, Кайли има още един повод да бъде щастлива. През седмицата тя беше обявена за най-богатата сестра от семейството. Козметичната й марка "Кайли козметикс" е оценена на зашеметяващите 386 милиона щатски долара.

Kylie Jenner's baby girl officially has a name: Welcome to the world, Stormi. https://t.co/Savh9OdywR pic.twitter.com/e7CsAtxMVb