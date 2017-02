Носителката на „Грами” Кайли Миноуг спечели дело срещу Кайли Дженър за правото да експлоатират с търговска цел първото си име.



Американското бюро за патент и търговски марки е отхвърлило иска на най-малката сестра от риалити клана Кардашиян, която искаше да стопанисва марката заради своите модни и козметични линии.

От KDB, фирмата, представляваща Кайли, моментално посякоха иска на Дженър с твърдението, че той ще обърка тотално феновете на Миноуг.



Компанията посочва също, че изпълнителката на All the Lovers държи правата за марката „Кайли” в контекста на музикалните записи и развлекателната индустрия – става въпрос за Kylie Minogue Darling, Lucky – the Kylie Minogue musical, и Kylie Minogue.

Певицата е собственик и на домейна kylie.com от 1996 г. От KDB посочват още, че Дженър ще навреди на имиджа на Миноуг със своя „ексхибиционизъм” в социалните мрежи и с „противоречвивите си постове за хората с увреждания и афроамериканците”.