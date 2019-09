Кайли Миноуг стана модна икона в рокля на българин

Миналата седмица любимата ни дива Кайли Миноуг бе обявена за GQ Icon на наградите GQ Men Of The Year 2019 в Tate Modern в Лондон. Тя излезе да приеме наградата си в рокля на Rаlph & Russo, но за изпълнението си предпочете зашеметяващата сребърна рокля на Kolchagov Barba and Preciosa със 100 000 кристала, пришити върху нея.

Изпълнителката на „Can't Get You Out of My Head “ изглеждаше невероятно в тоалета с гол гръб, зашеметяващо деколте и дръзка цепка, проектиран от Емилио Барба и Светослав Колчагов. Кайли бе комбинирала роклята на стойност 30 000 паунда с чифт прозрачни сандали на високи токчета със сребърни шипове. "Да бъдеш икона изисква безмилостна решителност и способност да работиш през сълзи и болка. Благодаря на хората, които бяха до мен, за да отпразнуваме заедно фестивали като Гластънбъри, но и които ме подкрепяха в трудните времена."

Именно на фестивала Glastonbury, който Кайли спомена в речта си, тя отново бе с рокля на модното дуо с българско участие. На сцената тогава тя излезе в уникална и секси и едновременно елегантна и софистицирана златиста рокля Kolchagov Barba and Preciosa на стойност 50 000 паунда. Зашеметяващата цена е заради наличието на над 120 000 кристала, които буквално бяха превърнали тоалета в истинско произведение на модното и ювелирното изкуство. Подобни приказни рокли са специалитет на Светослав Колчагов, половинката от модния тандем Kolchagov Barba.

Тук е моментът да ви напомним, че Светослав Колчагов е дизайнерът, който стои и зад легендарната булчинска рокля на героинята на Сара Джесика Паркър от „Сексът и градът“. Светослав Колчагов е бил част от екипа на Александър Маккуин, след това е работил с Вивиан Уестууд, бил е част от екипа на Burberry и Tom Ford. От няколко години работи над своята марка в Лондон. Негови шедьоври носят Дани Миноуг, Бионсе, Кейти Пери, Дженифър Анистън.

