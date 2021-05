Какво е общото между Ани Цолова и Иван и Андрей?

Куп телевизионни звезди, сред които успешните продуценти Иван Христов и Андрей Арнаудов, Ани Цолова, участникът във "Фермата" 5 Димитър Караиванов си дават среща за първи път на 12 юни, събота в София. Тогава ще се проведе първото голямо събитие на Bulgaria Wants You за 2021 година. "Живот и кариера - защо в България?" ще срещне потребителите на платформата с топ специалисти от света на бизнеса и едни от най-големите и отговорни работодатели в България. „Целта на събитието е да запознаем посетителите с възможностите за кариерно развитие, които компаниите в България предоставят, а заедно с това да получат и безценни съвети от професионалния и житейски опит на смели предприемачи.

„Намери причина да останеш“ е посланието към всички, които на 12 юни ще дойдат, за да се запознаят с възможностите за кариера и живот в България, а мястото е Sofia Event Center.“ - разказва Андрей Арнаудов – ТВ продуцент и съосновател на инициативата. В ролята на водещи и модератори на лекторските панели ще бъдат телевизионните водещи, продуценти и основатели на платформата Bulgaria Wants You - Иван Христов и Андрей Арнаудов. припомняме, че само преди броени седмици Иван Христов постъпи в болница заради усложнения от коронавирус и това ще е първото му появяване пред публика след изпитанието.

Част от лекторите, които организаторите са поканили да застанат с опита и имената си на сцената са журналиста Анна Цолова, предприемача Андрей Давчев, Дарин Маджаров - основател на Уча.се, Геновева Христова –управляващ съдружник в Ligna Group, Димитър Караиванов – собственик на IT компанията Kanbanize и участник в Фермата 5, Иван Георгиев и Евгени Борисов – създатели на Pontica Solutions, доц. д-р Георги Бърдаров - демограф, преподавател и писател. Още интересни личности се очаква да се включат в програмата, но от Bulgaria Wants You засега не споделят кои са те.

Събитието е с ВХОД СВОБОДЕН, с начален час 11:00ч., а между презентациите на лекторите, посетителите ще имат възможност да се запознаят с компаниите-партньори на инициативата на техните работодателски щандове, които ще бъдат разположени в специално обособена за целта изложбена площ. Пoдробна програма ще бъде публикувана във фейсбук страницата на платформата и тук.

Поради засиления интерес от потребители на платформата към „Кариера и живот – защо в България“ и нуждата да се спазят всички противоепидемични мерки, е необходимо да се регистрирате предварително. Все още можете да запазите своето място на https://bulgariawantsyou.com/events.

Bulgaria Wants You е мултимедийна платформа с предложения за работа, която комбинира богато видео съдържание, представящо българските компании като добро място за кариерно развитие с подробна информация за стандарта, средата и начина на живот в различните райони на България.