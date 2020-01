Камерън Диас стана майка за първи път

Камерън Диас и Бенджи Мадън са станали родители на момиченце. Новината беше съобщена от тях самите в Instagram.

47-годишната холивудска актриса и 40-годишният й съпруг искат да запазят подробностите за себе си, като бяха лаконични в социалните мрежи.

A post shared by Cameron Diaz (@camerondiaz) on Jan 3, 2020 at 10:20am PST

"Честита Нова година от семейство Мадън. Много сме щастливи, благословени и благодарни да започнем новото десетилетие с обявяването на раждането на нашата дъщеря - Рейдикс Мадън. Тя спечели сърцата ни и допълни семейството." Диас и Мадън започват да се срещат в средата на 2014 година, а в края й, точно преди Коледа – се сгодяват. Сватбата е месец по-късно през януари 2015 година, на която присъстват техни приятели като Дрю Баримор и Никол Ричи.

Cameron Diaz & Benji are officially PARENTS! Welcome to the world, little girl. https://t.co/NXkl0lbDSh pic.twitter.com/enXAaoa5yI