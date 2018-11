Камила Кабейо триумфира на европейските награди на MTV

Камила Кабейо е големият победител на Европейските музикални награди на MTV, които се състояха снощи в Билбао, Испания. Изпълнителката на мега хита "Havana" започна церемонията като най-номинираният артист на вечерта в цели шест категории. Вечерта за 21-годишната звезда приключи като абсолютен победител с четири награди, след като получи призовете за "Най-добра песен", "Най-добър изпълнител", "Най-добър видеоклип" и "Най-добър артист от САЩ". Певицата се появи на церемонията с рокля от последната колекция на Alex Perry.

ITTLE MIX, най-успешната дамска група в света, спечели третото си отличие на Европейските музикални награди на MTV в категорията "Best UK & Ireland Act". Минути преди това момичетата представиха новия си хит сингъл "Woman Like Me" заедно с Ники Минаж. Песента е част от предстоящия албум на групата, озаглавен "LM5⁠" (Вирджиния Рекърдс/Sony Muisc), който ще излезе на 16/11.

Един от най-впечатляващите моменти на сцената на Европейските музикални награди на MTV в Билбао снощи, беше изпълнението на испанската сензация Росалия. Тя изпълни микс от синглите “Malamente” и “De Aquí No Sales”, част от новия й албум "Еl Mal Querer" (Вирджиния Рекърдс/Sony Muisc), който излезе в петък (02/11).