Топ манекенката Кара Делевин официално влезе в музикалния бизнес.



Въпреки че все още е дебютант, супермоделът с амбиции в актьорската професия е привлякла доста големи имена към първия си проект. Сред тях са Фарел Уилямс, който е продуцент на парчето I Feel Everything, и Люк Бесон, който е режисьор на лентата Valerian and the City of a Thousand Planets (Валериан и градът на хилядите планети). Кадри от филма виждаме във видеото на Кара.



Подобно на песента, видеото е нежно и се придържа към минималистичната линия. 24-годишната Кара се появява с изискани костюм и обувки на ток, като акцент са различните цветни перуки, които сменя.



"Валериан" е тринадесетият филмов проект, в който се снима младата британка. Дебютът ù в киното е през 2012 г., когато се снима в "Ана Каренина" редом до звезди като Кийра Найтли, Джуд Лоу, Матю Макфейдън и Арън Тейлър-Джонсън.