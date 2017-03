Риалити сензацията Ким Кардашиан твърди, че иска да дари певеца Кание Уест с трети наследник, въпреки че докторите не й позволявали.



"Ще се опитам да имам още едно бебе. Искам децата ми да имат повече роднини, но лекарите мислят, че не е безопасно за мен", каза звездата в трейлъра за следващия епизод на шоуто "Keeping Up With the Kardashians".



36-годишната знаменитост и изпълнителят на "Gold Digger" вече имат 2 деца, припомнят от "Монитор". Дъщеря им Норт се появи на бял свят през 2013 г., а малкият Сейнт Уест - 2 години по-късно.



И при двете бременности обаче Ким има усложнения и затова специалистите й препоръчват да обмисли вариант със сурогатна майка.