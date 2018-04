Карди Би оглави "Билборд" за албуми

Рапърката Карди Би зае челната позиция в престижната класация Топ 200 на "Билборд" за албуми с дебютния си проект "Invasion of Privacy", съобщи сайтът на изданието. 25-годишната изпълнителка е едва петата рапърка, оглавила албумния чарт след Ники Минаж, Ив, Фокси Браун и Лорин Хил.

По данни на Нилсен Мюзик от дебютния албум "Invasion of Privacy" на Карди Би за периода на отчитане са продадени 255 00 единици, които му отреждат първенството. С постижението си рапърката отбелязва вторите най-солидни едноседмични продажби за годината след Джъстин Тимбърлейк с "Man of the Woods". От тавата на Тимбърлейк през февруари бяха отчетени 293 000 едноседмични продажби, припомня изданието.

Второ място в класацията зае рок групата "Търти секъндс ту Марс" с 62 000 продадени единици от албума "America". Фронтменът на бандата Джаред Лето неотдавна заяви, че ще си обръсне брадата, ако тавата оглави чартовете. Въпреки че не успя да покори върха с новия си проект, формацията отбеляза най-високото си класиране в Топ 10. Досега "Търти секъндс ту Марс" са стигали само до шестото място с тавата си "Love, Lust, Faith and Dreams" през 2013 г.

Първенецът от миналата седмица, ритъм енд блус певецът Уикенд", отстъпи на трета позиция с 52 000 продадени единици от албума "My Dear Melancholy". Челната петица в класацията Топ 200 на "Билборд" за албуми се допълва от саундтрака към филма "Най-великият шоумен" с 51 000 продадени единици и рапъра Екс Екс Екс Тентасион с 46 000 продадени единици от втория му студиен проект "?".