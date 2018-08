Карди Би с три отличия от MTV

С три статуетки от церемонията по раздаване на видео музикалните награди на MTV си тръгна лидерът по номинации – Карди Би. Рапърката се бореше за победа в 12 категории, но успя да завоюва само три приза, включително и такъв за най-добър нов изпълнител. Хитът й I like it бе обявен за най-добра лятна песен. 25-годишната Карди Би дебютира на червения килим след като гушна дъщеричка през юли.

Хетрик на бляскавата церемония, която се проведе снощи в „Рейдио сити мюзик хол“ в Ню Йорк, направи и рапърът Чайлдиш Гамбино, чието видео към песента This is America стана първенец в техническите категории. Певицата Камила Кабело взе престижната награда за най-добро видео към хита Havana, като тя беше отличена и за „най-добър изпълнител на годината“. Наградата за най-добро поп видео отиде при Ариана Гранде и No Tears Left Тo Cry, а за рок клип при Imagine Dragons и Whatever It Takes. В категорията за хип-хоп видео победителка стана Ники Минаж с Chun Li.

Дуото в живота и на сцената Бионсе и Джей Зи грабна само две статуетки в технически категории от осем номинации за видеото Apeshit, заснето в Лувъра.

По време на церемонията Мадона изпълни песен в памет на голямата Арета Франклин, която ни напусна преди дни. „Арета ме доведе дотук. И знам, че тя е повлияла на много хора, присъстващи в тази зала! Благодаря на Арета, че ни даде силата и R-E-S-P-Е-C-T", изтъкна Мадона, позовавайки се на известния хит на Франклин, като приключи изявата си с "Да живее Кралицата!". Феновете упрекнаха Мадона, че не е показала дължимото уважение към паметта на Франклин, а е говорила предимно за себе си.